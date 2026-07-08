В Казани временно изменят маршрут автобуса №47

В предстоящие выходные, с 11 по 12 июля, в столице Татарстана скорректируют путь следования автобуса №47 в связи с реконструкцией теплотрассы на улице Батыршина. Как сообщили в комитете по транспорту, с 8 утра субботы до 18 часов воскресенья автобус, следующий от улицы Батыршина в сторону Деревни Универсиады, будет разворачиваться на пересечении с улицей Кулахметова, после чего продолжит движение по привычному маршруту. Пассажирам рекомендуют учитывать эти изменения при планировании поездок.