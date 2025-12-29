В Казани введут временные ограничения движения и парковки в районе «Чаши» на новогодние праздники

news_top_970_100
Город
29 декабря 2025  11:52

В Казани в период подготовки и проведения новогодних массовых мероприятий будет введён временный ограничительный режим на некоторых участках дорожной сети. Соответствующая информация опубликована Госавтоинспекцией города.

Режим ограничений, призванный обеспечить безопасность пешеходов и организовать подъезд служб, будет действовать до 00:00 часов 14 января 2026 года. Ограничения будут применяться на усмотрение дорожных инспекторов в зависимости от оперативной обстановки и фактической необходимости.

Под временные ограничения подпадает движение и парковка на следующих участках:

  • Улица Сибагата Хакима (в обоих направлениях) — на отрезке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.
  • Улица Бондаренко (в обоих направлениях) — от дома №3 по ул. С. Хакима до её примыкания к этой же улице.

Кроме того, для обеспечения безопасности и бесперебойного движения праздничных колонн и гостей, дополнительные ограничения могут коснуться улиц в исторической части города. Речь идёт об участках:

  • Улица Зайни Султана (от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри).
  • Улица Шигабутдина Марджани (от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима).

Городские власти рекомендуют водителям и жителям заранее планировать маршруты и парковку в праздничные дни с учётом этих временных изменений.

news_right_column_240_400
Новости
Свыше 12 тысяч человек открыли сезон на главном катке Казани
Пенсионеры получат январскую пенсию досрочно
В Казани введут временные ограничения движения и парковки в районе «Чаши» на новогодние праздники
В Казани утвердили график работы общественного транспорта на новогодние праздники
6,6 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за сутки
В Набережных Челнах за год ввели почти 290 тысяч кв. метров жилья
Из бюджета Татарстана направят 231 млн рублей на ремонт зданий военкоматов
РТ вошла в пятерку лидеров России по продажам новых автомобилей в 2025 году