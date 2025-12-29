В Казани введут временные ограничения движения и парковки в районе «Чаши» на новогодние праздники

В Казани в период подготовки и проведения новогодних массовых мероприятий будет введён временный ограничительный режим на некоторых участках дорожной сети. Соответствующая информация опубликована Госавтоинспекцией города.
Режим ограничений, призванный обеспечить безопасность пешеходов и организовать подъезд служб, будет действовать до 00:00 часов 14 января 2026 года. Ограничения будут применяться на усмотрение дорожных инспекторов в зависимости от оперативной обстановки и фактической необходимости.
Под временные ограничения подпадает движение и парковка на следующих участках:
- Улица Сибагата Хакима (в обоих направлениях) — на отрезке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова.
- Улица Бондаренко (в обоих направлениях) — от дома №3 по ул. С. Хакима до её примыкания к этой же улице.
Кроме того, для обеспечения безопасности и бесперебойного движения праздничных колонн и гостей, дополнительные ограничения могут коснуться улиц в исторической части города. Речь идёт об участках:
- Улица Зайни Султана (от ул. Шигабутдина Марджани до ул. Каюма Насыри).
- Улица Шигабутдина Марджани (от ул. Татарстан до ул. Фатыха Карима).
Городские власти рекомендуют водителям и жителям заранее планировать маршруты и парковку в праздничные дни с учётом этих временных изменений.