В Казани введут временные ограничения на продажу алкоголя в день футбольного матча

10 сентября 2025  17:56

30 сентября в столице Татарстана будут действовать временные ограничения на реализацию алкогольной продукции в связи с проведением матча Кубка России между футбольными клубами «Рубин» и «Зенит». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ограничения затронут ключевые городские локации, включая улицы Астрономическую, Баумана, Мусы Джалиля и Амирхана, а также территорию набережной Казанки и зону вблизи магазина «Мегастрой». Исключение составят организации общественного питания — рестораны и кафе, где продажа алкоголя будет разрешена.

Данные меры приняты в рамках обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений во время проведения массового спортивного мероприятия. Временные ограничения являются частью комплексного плана по поддержанию правопорядка в дни проведения футбольных матчей на территории города.

