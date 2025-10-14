В Казани задержан разыскиваемый уроженец Башкирии при попытке кражи

14 октября 2025  10:38

В Казани сотрудники Росгвардии задержали 66-летнего уроженца Башкортостана, объявленного в федеральный розыск. Инцидент произошел в магазине косметики и бытовой химии на улице Вишневского.

По данным ведомства, сигнал поступил от работника охраны, который опознал в посетителе мужчину, подозреваемого в краже из другого магазина этой же сети. Получив ранее фотографию с камер видеонаблюдения, охрана незамедлительно активировала тревожную кнопку.

При проверке оперативных баз данных выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске с 2 сентября 2025 года по инициативе УФСИН по Республике Башкортостан. Ему инкриминируются неуважение к суду и кража. После задержания мужчина был передан инициаторам розыска для дальнейшего проведения следственных действий.

