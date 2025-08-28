В Казани завершен ремонт дорожного полотна на улице Васильченко

28 августа 2025  15:04

В Московском районе Казани завершены работы по  ремонту улицы Васильченко протяженностью 740 метров. Проект реализован в рамках республиканской программы дорожных работ на 2025 год, инициированной при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Подрядная организация ООО «Волгаавтодор» выполнила комплекс работ, включающий фрезерование старого покрытия и укладку новых слоев асфальтобетона с применением щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16. Эта технология обеспечивает повышенную устойчивость дорожного полотна к нагрузкам и продлевает срок службы покрытия.

