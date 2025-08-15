В Казани завершен ремонт участка улицы Октябрьской в рамках нацпроекта

800-метровый участок улицы Октябрьской в Ново-Савиновском районе Казани получил новое качественное покрытие в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". На отремонтированном отрезке от улицы Гагарина до улицы Восстания было уложено более 6 тысяч квадратных метров высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Помимо обновления проезжей части, подрядчики полностью реконструировали пешеходные зоны, заменив 251 метр бордюрного камня и 100 метров тротуарного ограждения. Для повышения безопасности дорожного движения установлены новые знаки и нанесена современная разметка.