В Казани завершен ремонт участка улицы Октябрьской в рамках нацпроекта

news_top_970_100
Город
15 августа 2025  14:36

800-метровый участок улицы Октябрьской в Ново-Савиновском районе Казани получил новое качественное покрытие в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". На отремонтированном отрезке от улицы Гагарина до улицы Восстания было уложено более 6 тысяч квадратных метров высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Помимо обновления проезжей части, подрядчики полностью реконструировали пешеходные зоны, заменив 251 метр бордюрного камня и 100 метров тротуарного ограждения. Для повышения безопасности дорожного движения установлены новые знаки и нанесена современная разметка.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстанским предпринимателям помогают льготные займы, искусственный интеллект и Минэкономики РТ
Гастрофест, театр, йога и детский хор: куда пойти в Казани 16 августа
Гастрофест, театр, йога и детский хор: куда пойти в Казани 16 августа
Этнофестиваль «Крутушка» пройдет в Казани с 22 по 24 августа
Татарстан ведет работы по обеспечению населения чистой питьевой водой
Агент Джошуа Ливо рассказал, что игрок мог перейти в «Ак Барс»
Социальный фонд проиндексировал накопительные пенсии россиян
В Казани завершен ремонт участка улицы Октябрьской в рамках нацпроекта
Сергей Торопов объявил о завершении карьеры