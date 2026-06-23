В Казани женщина на «Калине» снесла фонарный столб

Сегодня вечером на улице Баки Урманче в Казани произошло ДТП: 30-летняя жительница Пестречинского района за рулем «Лады Калины» не справилась с управлением, выехала на разделительную полосу и врезалась в световую опору. От удара столб рухнул. Женщина не пострадала.

Фото: Госавтоинспекция Казани

По ее словам, она потеряла контроль над машиной, перескочила бордюр и влетела в конструкцию. Инспекторы не зафиксировали у нее признаков опьянения. Стаж вождения — 9 лет. Автомобиль эвакуировали, женщина уехала на такси. Обстоятельства происшествия уточняются.