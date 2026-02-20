В казанских детсадах установили контейнеры для сбора ненужной одежды

В 24 дошкольных учреждениях Казани появились специальные баки для сбора текстиля. Их необычный дизайн с персонажами и яркими цветами помогает детям с раннего возраста привыкать к раздельному сбору отходов — малышам легко запомнить, для чего предназначен контейнер.

Ёмкости установили в детских садах, где экологическое воспитание — одно из ключевых направлений работы. Список учреждений включает №14, 33, 42, 44, 49, 71, 80, 82, 84, 87, 101, 128, 130, 133, 150, 183, 248, 273, 303, 330, 332, 380, 395 и 414.

Когда контейнеры заполняются, собранные вещи отправляют на сортировку. Их делят на четыре категории, прессуют в тюки и передают компании «Ай Джей Интернешнл Групп» для переработки или утилизации.

Пока проект работает в пилотном режиме. Если он окажется успешным, контейнеры появятся и в других детских садах города.