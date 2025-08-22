В казанской гимназии №6 выявлены нарушения пожарной безопасности

news_top_970_100
Город
22 августа 2025  10:14

Сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану провели внеплановую проверку в гимназии №6 Казани, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения требований пожарной безопасности. Инспекторы проверили состояние эвакуационных путей, работоспособность пожарных датчиков, сроки обслуживания огнетушителей и соответствие схем эвакуации действующим нормативам.

Особое внимание уделялось помещениям с повышенной пожарной опасностью: кабинетам химии, физики и информатики, актовому залу и столовой. В ходе рейда было выявлено несколько критических нарушений, включая захламление путей эвакуации из актового зала, неисправный запор на двери пожарного выхода, поврежденный раструб огнетушителя и отсоединенный дверной доводчик.

Часть нарушений была устранена непосредственно во время проверки. Руководству образовательного учреждения выдано предписание об устранении всех замечаний до 1 сентября 2025 года с обязательным предоставлением фотоотчета и подтверждающих документов.

news_right_column_240_400
Новости
Оксана Лут обозначила приоритеты развития российской селекции на форуме «Русское поле – 2025»
Победитель Евролиги Дайшон Пьер заключил однолетний контракт с УНИКСом
Специалисты «Метроэлектротранса» заменили свыше 1 тыс. трамвайных шпал и очистили тоннели метро
В Казани зазвучала «Новая волна»
Одолеет ли «Рубин» кризисный «Спартак»?
Сфера строительства стремительно цифровизируется
Сфера строительства стремительно цифровизируется
От «цифрового врача» до умного завода: о чем расскажут на Kazan Digital Week
От «цифрового врача» до умного завода: о чем расскажут на Kazan Digital Week
В казанской гимназии №6 выявлены нарушения пожарной безопасности