В казанском аэропорту задержана пассажирка с партией ювелирных изделий на 2 млн рублей

Сотрудниками таможенной службы в аэропорту Казани пресечена попытка незаконного ввоза крупной партии ювелирных изделий. Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел с 52-летней пассажиркой рейса, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов.

При прохождении таможенного контроля женщина выбрала «зеленый коридор», преднамеренно скрыв от декларирования ювелирные украшения, находившиеся в ее багаже. В ходе досмотра были обнаружены и изъяты изделия из драгоценных металлов: кольца, браслеты, подвески и серьги.

Экспертная оценка установила, что общая стоимость изъятых ценностей превышает 2 миллиона рублей. Проведенная геммологическая экспертиза подтвердила, что украшения изготовлены из золота 585 и 750 пробы, а также серебра 925 пробы.

По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до одного миллиона рублей. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.