В казанском кинотеатре «Мир» покажут мини-сериал «Алтын хәрефләр» о зарождении татарского театра

В казанском кинотеатре «Мир» 29 мая покажут мини-сериал режиссера Андрея Лысякова под названием «Алтын хәрефләр» (18+). В переводе с татарского это означает «золотые буквы». Сериал снят к 120-летию татарского театра.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказали сам Андрей Лысяков и продюсер проекта Фанис Зиганшин. Лысяков объяснил, почему решил снять этот фильм: он хочет, чтобы его малая родина стала известной во всем мире.

- Каждый мой проект работает на эту цель - мне хочется показывать Казань, ее историю и людей с лучшей стороны, - отметил он. - Этот сериал познакомит зрителей с татарским театром и покажет яркие лица артистов театра Камала.

Сюжет сериала - это вольный пересказ реальных исторических событий. В нем рассказывается о первой передвижной труппе мусульманских драматических артистов Кудашева-Ашказарского и о том, как зарождался татарский театр. Всего в сериале четыре полных эпизода, которые длятся около часа. Главные роли исполнили молодые актеры театра Камала Самат Хабиров (сыграл Кариева), Зуфар Нуртдинов (Тукая), Илюса Камалиева (Гиззатуллину-Волжскую), а также Ильдар Хайруллин. В кадре живые актеры, а все окружение создано с помощью цифровых декораций. Авторы проекта говорят, что в Татарстане такого еще никто не делал. Фанис Зиганшин считает, что они стали создателями нового формата.

К слову, музыку к сериалу написал Всеволод Сарандов. Креативный продюсер и оператор - Никита Оленин. Помогали советами театровед Айгуль Габяши и заведующая литературно-драматургической частью театра Камала Гульшат Фаттахова.