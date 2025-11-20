В Казанском Кремле начали украшать территорию к Новому году

news_top_970_100
Город
20 ноября 2025  09:38
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казанском Кремле стартовала установка праздничных новогодних декораций. О начале работ сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. «Новый год близко!» — написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, что новогодние празднования в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января. Праздничные мероприятия запланированы на нескольких площадках города, включая территорию у Центра семьи «Казан», Старо-Татарскую слободу, парк «Черное озеро», сквер в Дербышках, парк «Сосновая роща», парк «Крылья Советов», двор Присутственных мест Казанского Кремля, а также парки, находящиеся в ведении Дирекции парков и скверов Казани.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане не хватает более 500 участковых
Казань вошла в топ-10 городов России по количеству баров и ресторанов
В Казанском Кремле начали украшать территорию к Новому году
«Рубин»-2005: как клуб замер в шаге от второй бронзы
«Рубин»-2005: как клуб замер в шаге от второй бронзы
Санатории Татарстана стали дороже, но популярности не теряют
Татарстан вошел в тройку лидеров по госзакупкам у малых технологических компаний
В гололед спешить опасно для здоровья
В гололед спешить опасно для здоровья
С 25 по 29 ноября в Казани пройдет финал «Российской студенческой весны»