В Казанском Кремле начали украшать территорию к Новому году

В Казанском Кремле стартовала установка праздничных новогодних декораций. О начале работ сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. «Новый год близко!» — написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, что новогодние празднования в Казани пройдут с 19 декабря по 13 января. Праздничные мероприятия запланированы на нескольких площадках города, включая территорию у Центра семьи «Казан», Старо-Татарскую слободу, парк «Черное озеро», сквер в Дербышках, парк «Сосновая роща», парк «Крылья Советов», двор Присутственных мест Казанского Кремля, а также парки, находящиеся в ведении Дирекции парков и скверов Казани.