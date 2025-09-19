В казанском метро внедряют интеллектуальные турникеты отечественной разработки

В рамках форума Kazan Digital Week заключено соглашение между МУП «Метроэлектротранс» и отделением «Банк Татарстан» Сбербанка о цифровой модернизации пассажирских перевозок. Первым этапом сотрудничества станет пилотный проект по установке новейших интеллектуальных турникетов на станции «Площадь Тукая».

Оборудование российского производства, работающее на отечественном программном обеспечении, позволит увеличить пропускную способность станции на 50% и унифицировать все форматы оплаты — от транспортных и банковских карт до биометрии и QR-кодов.

Инновационные турникеты оснащены системой смарт-датчиков для точного учета пассажиропотока, интерактивной подсветкой, проецирующей зоны для биометрической оплаты, и информационными дисплеями для повышения комфорта пассажиров. Проект соответствует стратегии цифровой трансформации транспортной инфраструктуры Казани.