В Казанском зооботсаду поселилась капибара Паша из Нижнего Новгорода

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Город
4 августа 2026  10:24

В зооботсаду «Река Замбези» появился новый обитатель — четырёхлетний самец капибары Паша, прибывший из нижегородского зоопарка «Лимпопо». Переезд длился около шести часов, животное перенесло его без стресса, сообщили в мэрии Казани.

Пашу разместили в павильоне «Бегемот»: ему необходим постоянный доступ к воде, поэтому вольер оборудован бассейном с комфортной температурой и системой фильтрации. Общая площадь комплекса — более 1,2 тыс. кв. м, включая крытую часть и уличный вольер.

Рацион капибары составлен по рекомендациям Московского зоопарка, кормление — трижды в день. Сейчас самец живёт вместе с четырьмя египетскими цаплями, а в бассейне плавают рыбки. Бегемотиха Захарья пока находится в наружном вольере, но зимой присоединится к соседям.

Посетители уже могут увидеть Пашу — он проходит адаптацию. В планах — подобрать ему пару.

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