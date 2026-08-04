В Татарстане запускают федеральную программу помощи пациентам с циррозом

Республика вошла в федеральную программу по совершенствованию помощи пациентам с циррозом печени. В Татарстане официально зарегистрировано более 29 тыс. человек с хроническими заболеваниями печени, у части из них уже развился цирроз. Главная задача пилотного проекта — выявлять факторы риска и начинать лечение как можно раньше, чтобы избежать тяжёлых осложнений.

Врачи предупреждают: печень страдает не только от алкоголя и нездорового питания. Опасность представляют бесконтрольный приём БАДов, травяных настоек, некоторых грибов и даже привычных лекарств, например парацетамола.

В республике активно развивается трансплантационная программа: с 2018 года выполнено 350 пересадок печени, 41 из них — с начала года. Внедрение новых технологий, включая сплит-трансплантацию, позволило сократить очередь и помочь большему числу пациентов. Врачей обучают своевременно выявлять патологии и направлять пациентов на лечение до того, как изменения станут необратимыми.