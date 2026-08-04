ГМИИ Татарстана присоединился к акции «Веди родителей в музей» для обладателей Пушкинской карты

До 15 августа в Государственном музее изобразительных искусств РТ проходит всероссийская акция «Веди родителей в музей» для молодёжи от 14 до 22 лет. По нацпроекту «Семья» держатели Пушкинской карты могут приобретать билеты на культурные события за счёт господдержки — до 5 тыс. рублей в год.

Суть акции: при покупке единого билета в музей по Пушкинской карте можно получить два дополнительных билета со скидкой для родителей или близких. Для этого в кассе нужно предъявить электронный билет и карту. Важно: билеты со скидкой оформляются только в кассе в день посещения.

Акция действует на три площадки музея: Главное здание, Галерею современного искусства и Национальную галерею «Хазине».