ГМИИ Татарстана присоединился к акции «Веди родителей в музей» для обладателей Пушкинской карты

news_top_970_100
Республика
4 августа 2026  11:01

До 15 августа в Государственном музее изобразительных искусств РТ проходит всероссийская акция «Веди родителей в музей» для молодёжи от 14 до 22 лет. По нацпроекту «Семья» держатели Пушкинской карты могут приобретать билеты на культурные события за счёт господдержки — до 5 тыс. рублей в год.

Суть акции: при покупке единого билета в музей по Пушкинской карте можно получить два дополнительных билета со скидкой для родителей или близких. Для этого в кассе нужно предъявить электронный билет и карту. Важно: билеты со скидкой оформляются только в кассе в день посещения.

Акция действует на три площадки музея: Главное здание, Галерею современного искусства и Национальную галерею «Хазине».

news_right_column_240_400
Новости
Небо выбрали все: как столица РТ встречала авиационный праздник
Как пережить жару: советы Минздрава Татарстана
«Мозг - самый жадный орган» невролог рассказала, почему мы устаем, забываем и впадаем в ступор
«Мозг - самый жадный орган» невролог рассказала, почему мы устаем, забываем и впадаем в ступор
С начала купального сезона в РТ утонули 28 человек
Смертность на воде в Татарстане снизилась на 19% за год
Фото на крыше вагона ради лайка: почему подростки гибнут на железной дороге
Порадует ли погодой последний месяц лета в Казани?
Порадует ли погодой последний месяц лета в Казани?
Льготы в музеях и театрах РТ теперь можно подтвердить через МАКС