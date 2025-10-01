В Кукморском районе РТ отремонтирован участок автодороги «Мамадыш-Кукмор»

В Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан завершен ремонт автомобильной дороги «Мамадыш-Кукмор» на участке с 57-го по 58,3-й километр. Работы выполнялись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядной организацией АО «Татавтодор».

Протяженность отремонтированного участка составила 1,315 км. В ходе работ было обновлено асфальтобетонное покрытие общей площадью более 9 тысяч квадратных метров с применением современных материалов, включая щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Также укреплены обочины щебнем и асфальтогранулятом на площади 3770 квадратных метров.

Автодорога «Мамадыш-Кукмор» общей протяженностью 71 км имеет важное значение для транспортного сообщения в регионе, соединяя несколько населенных пунктов, включая Дюсьметьево, Крещёную Ерыксу и Нижний Таканыш. Обновление дорожного покрытия обеспечит более комфортные и безопасные условия для движения транспорта к социальным объектам района.