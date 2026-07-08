В Набережных Челнах на реке Кама утонул несовершеннолетний

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Республика
8 июля 2026  17:47

По информации Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, 8 июля в Набережных Челнах произошла трагедия на воде. В районе улицы Первая Береговая утонул несовершеннолетний, купавшийся в необорудованном для этого месте.

Спасатели обнаружили тело подростка 2010 года рождения в двух метрах от берега на глубине пяти метров. Причиной происшествия, по данным ведомства, стало нарушение правил безопасности на водных объектах.

МЧС Татарстана призывает граждан не оставлять детей без присмотра у водоёмов, выбирать для купания только официально разрешённые пляжи и проводить с детьми беседы о правилах поведения на воде.

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