В Набережных Челнах раскрыто убийство, совершенное на почве старой обиды

Республика
4 октября 2025  12:29

Следственными органами Татарстана завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в убийстве своего соседа. Преступление было совершено 17 августа 2025 года на территории садового некоммерческого товарищества в Тукаевском районе.

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт во время совместного распития спиртных напитков. Поводом для ссоры стал вопрос 47-летнего потерпевшего о событиях 1990-х годов, когда родственники обвиняемого избили его без видимой причины. Словесная перепалка переросла в физическое противостояние, в ходе которого пенсионер нанес соседу множественные ножевые ранения, ставшие причиной смерти.

Ключевой уликой, позволившей раскрыть преступление в кратчайшие сроки, стал отпечаток пальца обвиняемого, обнаруженный следователями на пачке из-под сигарет на месте происшествия. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемый полностью признал свою вину и детально описал обстоятельства совершенного преступления.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

