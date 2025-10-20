В небе над Казанью на этой неделе можно будет увидеть яркий звездопад

20 октября 2025  13:16
Владислав Косолапкин

Жителей Казани ждет красивое астрономическое зрелище — пик метеорного потока Ориониды. Специалисты Казанского федерального университета сообщают, что лучше всего «звездопад» будет видно в ночь с 21 на 22 октября.

Руководитель Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев уточнил, что в час на пике активности можно будет наблюдать до 20 «падающих звезд». Для того чтобы полюбоваться этим зрелищем, не понадобится никакого специального оборудования — метеоры будут хорошо видны невооруженным глазом. «Глаз широкоугольный, поэтому он может просканировать всю видимую часть небесной сферы», — пояснил профессор.

Наблюдать за звездопадом астрономы рекомендуют за городом, вдали от городской засветки, с 23:00 до 3:00 часов ночи. Главное условие — ясная, безоблачная погода, которая позволит насладиться этим удивительным природным явлением во всей его красоте.

«Полистаем семейный альбом»: истории, которые сближают поколения
