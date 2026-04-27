В Нижнекамске 79-летняя пенсионерка отдала мошенникам 2,3 миллиона рублей

27 апреля 2026  16:57

В дежурную часть МВД по Татарстану обратилась 79-летняя жительница Нижнекамска с заявлением о крупном хищении. Как сообщили в ведомстве, пожилая женщина лишилась 2,3 млн рублей после общения с неизвестными, представившимися сотрудниками различных инстанций.

Злоумышленники действовали по классической схеме. Сначала пенсионерке позвонил аферист и сообщил о якобы положенных ей выплатах как ветерану труда. Позже другая лжесотрудница — уже от имени «Госуслуг» — обвинила женщину в пособничестве иностранному государству, пригрозила уголовным делом и заявила о блокировке банковского счета.

Затем в разговор вступил «следователь», который убедил пенсионерку купить новый телефон и сим-карту, снять все накопления и передать их курьеру. Деньги были вручены мужчине, которого потерпевшая опознала по кодовому слову «рассвет». Взамен он отдал ей лист бумаги с якобы протоколом передачи. Лишь после этого пенсионерка обратилась к родственникам и в полицию.

