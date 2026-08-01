В Татарстане капремонт выполнен на 64%

На совещании в Доме Правительства РТ подвели промежуточные итоги капремонта социальных, жилых и гидротехнических объектов. В сфере образования ремонтируют 170 объектов: школы готовы на 92%, пищеблоки — на 96%, детсады — на 91%.

В здравоохранении в программе 97 объектов: стационары — на 80%, поликлиники — на 63%. По молодёжной политике обновляют 24 объекта: подростковые клубы завершены, молодежные центры — на 89%. В культуре — 38 объектов (сельские ДК — 75%, школы искусств — 65%), в спорте — 25 объектов (65%).

В рамках капремонта многоквартирных домов в этом году отремонтируют 813 домов, заменят 126 лифтов. Финансирование — 11,2 млрд рублей. Работы ведутся в 537 домах, завершены в 128, общая готовность — 64%.

Уровень собираемости платежей за ЖКУ за полугодие — 98,7%, среднегодовой — 99,5%. Просрочка за газ — 220 млн рублей, за электроэнергию — 15 млн.