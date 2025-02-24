В России ужесточили штрафы за неправильную установку входных дверей

В России вступили в силу новые штрафы за установку входной двери, которая открывается в неправильном направлении. Штрафы увеличены с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что двери, открывающиеся наружу, нарушают правила пожарной безопасности и могут препятствовать эвакуации соседей в экстренных ситуациях, сообщает издание aif.ru.
Основные изменени
- Размер штрафа: Увеличен с 10 тысяч до 15 тысяч рублей.
- Причина: Нарушение правил пожарной безопасности и создание препятствий для эвакуации.
- Права соседей: Соседи могут потребовать вернуть дверь в прежнее состояние. В случае отказа — обратиться в суд.
Почему это важно
- Пожарная безопасность: Двери, открывающиеся наружу, могут заблокировать коридор или лестничную площадку, что затруднит эвакуацию при пожаре.
- Соблюдение норм: Установка дверей должна соответствовать строительным и пожарным нормам, чтобы не создавать угрозу для жизни и здоровья окружающих.
Что делать, если дверь установлена неправильно
1. Обратиться к соседу: Вежливо объяснить проблему и попросить исправить ситуацию.
2. Написать заявление в управляющую компанию: Они могут провести проверку и выдать предписание.
3. Обратиться в суд: Если сосед отказывается исправлять нарушение, можно подать иск.
Комментарии эксперта
Виктор Федорук, эксперт в области жилищного права и реформ ЖКХ, отметил:
- «Установка двери, открывающейся наружу, — это не только нарушение правил, но и реальная угроза для безопасности жильцов. Новые штрафы призваны стимулировать соблюдение норм».
Ужесточение штрафов за неправильную установку входных дверей направлено на повышение пожарной безопасности в многоквартирных домах. Жильцам важно учитывать эти правила, чтобы избежать штрафов и судебных разбирательств.