В РТ директор торговой компании предстанет перед судом за налоговые махинации

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Республика
15 июля 2025  16:37

В Татарстане завершено расследование громкого дела о крупном налоговом преступлении. Как сообщает прокуратура республики, 43-летний руководитель ООО "Форс" обвиняется в систематическом уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с января 2020 по декабрь 2022 года предприниматель организовал схему уклонения от налоговых обязательств. Он предоставлял в налоговые органы фальсифицированные документы о финансовых операциях с 61 контрагентом, используя поддельные платежные распоряжения для создания видимости легальных расчетов.

В результате противоправных действий государству был нанесен значительный ущерб:

  • Неуплаченный НДС превысил 37 млн рублей
  • Сумма уклонения от налога на прибыль составила более 21 млн рублей

"Обвиняемый применял сложную схему сокрытия реальных финансовых потоков, используя поддельные документы для маскировки незаконных операций", - отмечают в прокуратуре.

Уголовное дело, возбужденное по статьям 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот платежных средств), направлено в Вахитовский районный суд Казани. В ходе судебного процесса будет установлен точный размер причиненного ущерба и круг пострадавших лиц.

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