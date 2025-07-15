В РТ директор торговой компании предстанет перед судом за налоговые махинации

В Татарстане завершено расследование громкого дела о крупном налоговом преступлении. Как сообщает прокуратура республики, 43-летний руководитель ООО "Форс" обвиняется в систематическом уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, в период с января 2020 по декабрь 2022 года предприниматель организовал схему уклонения от налоговых обязательств. Он предоставлял в налоговые органы фальсифицированные документы о финансовых операциях с 61 контрагентом, используя поддельные платежные распоряжения для создания видимости легальных расчетов.

В результате противоправных действий государству был нанесен значительный ущерб:

Неуплаченный НДС превысил 37 млн рублей

Сумма уклонения от налога на прибыль составила более 21 млн рублей

"Обвиняемый применял сложную схему сокрытия реальных финансовых потоков, используя поддельные документы для маскировки незаконных операций", - отмечают в прокуратуре.

Уголовное дело, возбужденное по статьям 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот платежных средств), направлено в Вахитовский районный суд Казани. В ходе судебного процесса будет установлен точный размер причиненного ущерба и круг пострадавших лиц.