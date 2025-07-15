В РТ директор торговой компании предстанет перед судом за налоговые махинации

В Татарстане завершено расследование громкого дела о крупном налоговом преступлении. Как сообщает прокуратура республики, 43-летний руководитель ООО "Форс" обвиняется в систематическом уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным следствия, в период с января 2020 по декабрь 2022 года предприниматель организовал схему уклонения от налоговых обязательств. Он предоставлял в налоговые органы фальсифицированные документы о финансовых операциях с 61 контрагентом, используя поддельные платежные распоряжения для создания видимости легальных расчетов.
В результате противоправных действий государству был нанесен значительный ущерб:
- Неуплаченный НДС превысил 37 млн рублей
- Сумма уклонения от налога на прибыль составила более 21 млн рублей
"Обвиняемый применял сложную схему сокрытия реальных финансовых потоков, используя поддельные документы для маскировки незаконных операций", - отмечают в прокуратуре.
Уголовное дело, возбужденное по статьям 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 187 УК РФ (неправомерный оборот платежных средств), направлено в Вахитовский районный суд Казани. В ходе судебного процесса будет установлен точный размер причиненного ущерба и круг пострадавших лиц.