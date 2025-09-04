В РТ обнаружены древнейшие свидетельства металлургического производства эпохи бронзы

Археологическая экспедиция в Мензелинском районе Республики Татарстан выявила уникальные свидетельства древней металлургии на поселениях близ Новобиксинтеевского могильника. Находки датируются III тысячелетием до н.э. — периодом, когда в Древнем Египте возводились первые пирамиды, сообщает Комитет РТ по охране ОКН.
Среди наиболее значимых артефактов:
- Фрагменты медной руды с включениями малахита и азурита
- Производственные отходы медной плавки
- Обломки готовых изделий (шилья, пронизки, втулка)
- Керамические тигли для плавки металла
- Глиняное сопло для подачи воздуха в печь
Археологический комплекс относится к гаринской культуре эпохи бронзы. Обнаруженные материалы свидетельствуют о развитой технологии металлообработки — древние мастера владели технологиями выплавки меди от добычи руды до изготовления готовых изделий.
Особый интерес представляет геохимический анализ шлаков, показавший характерный состав медистых песчаников Предуралья. Высокое содержание меди в образцах указывает на технологическую сложность процесса для той эпохи.
Находки подтверждают существование в регионе самостоятельного центра металлургии, существовавшего параллельно с древними цивилизациями Ближнего Востока. При этом каменные орудия (наконечники стрел, ножи, скребки) свидетельствуют о переходном этапе от каменного века к бронзовому.
Данное открытие является наиболее ранним документальным свидетельством металлургического производства на территории современного Татарстана.