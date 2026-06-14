В РТ планируют ввести штрафы за дискриминацию инвалидов при найме

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Республика
14 июня 2026  15:03

В Татарстане могут ввести штрафы для компаний, отказывающих инвалидам в трудоустройстве на забронированные места

В республике разработали проект поправок в местный Кодекс об административных правонарушениях. Документ, проходящий антикоррупционную проверку, предлагает наказывать работодателей за нарушение порядка резервирования вакансий для инвалидов и граждан, нуждающихся в повышенной социальной защите.

Под действие новых норм попадут как неисполнение обязанности по резервированию отдельных видов работ, так и необоснованный отказ соискателю в приеме на забронированное место. Для должностных лиц штраф может составить от 3 до 5 тысяч рублей, для ИП — от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц — от 10 до 30 тысяч рублей.

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В РТ планируют ввести штрафы за дискриминацию инвалидов при найме
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