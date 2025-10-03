В РТ пресекли канал поставки наркотиков в республику и соседние регионы

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся поставкой наркотических средств в республику и соседние регионы. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое жителей Набережных Челнов 28-летнего возраста.

При задержании на автодороге М-12 в Лаишевском районе в арендованном автомобиле подозреваемых было обнаружено и изъято около 7 кг запрещенных веществ, включая наркотические средства «4-СМС» и «PVP». Общий вес изъятого составляет 6783,8 грамма, что эквивалентно примерно 35 тысячам разовых доз.

По данным следствия, задержанные приобрели наркотики в Ленинградской области и планировали их распространение в Набережных Челнах, Пермском крае, Вологодской и Ульяновской областях, а также в республиках Мордовия и Чувашия. Рыночная стоимость изъятых веществ оценивается в 30 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. На период следствия оба фигуранта заключены под стражу.