В РТ пресекли канал поставки наркотиков в республику и соседние регионы

news_top_970_100
Республика
3 октября 2025  09:26

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся поставкой наркотических средств в республику и соседние регионы. В ходе оперативных мероприятий задержаны двое жителей Набережных Челнов 28-летнего возраста.

При задержании на автодороге М-12 в Лаишевском районе в арендованном автомобиле подозреваемых было обнаружено и изъято около 7 кг запрещенных веществ, включая наркотические средства «4-СМС» и «PVP». Общий вес изъятого составляет 6783,8 грамма, что эквивалентно примерно 35 тысячам разовых доз.

По данным следствия, задержанные приобрели наркотики в Ленинградской области и планировали их распространение в Набережных Челнах, Пермском крае, Вологодской и Ульяновской областях, а также в республиках Мордовия и Чувашия. Рыночная стоимость изъятых веществ оценивается в 30 миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет. На период следствия оба фигуранта заключены под стражу.

news_right_column_240_400
Новости
В Азнакаевском районе полиция применила оружие для остановки пьяного водителя
В октябре запускаются прямые рейсы из Казани на курорты Египта
Сила тишины, или Почему дети не задавали вопросы волонтеру СВО
В Татарстане обсудили повышение престижа аграрных специальностей и сельского образа жизни
В Татарстане определят самую интеллектуальную семью
В Челнах возродили обычай петь под гармошку
Непридуманные истории: одиночество, надежда и маленькое счастье у «Приюта человека»
Непридуманные истории: одиночество, надежда и маленькое счастье у «Приюта человека»
РТ направит более 382 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот