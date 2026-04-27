В РТ при господдержке более чем вдвое выросло число заключенных экспортных контрактов

news_top_970_100
Республика
27 апреля 2026  15:39

В первом квартале 2026 года количество экспортных соглашений, заключенных представителями малого и среднего предпринимательства при содействии государства, превысило десять, увеличившись более чем в два раза. Об этом сообщили в Министерстве экономики РТ.

Помощь бизнесу оказывалась через Центр поддержки экспорта при Фонде поддержки предпринимательства республики. За три месяца объем прямой финансовой поддержки экспортеров составил около 11 миллионов рублей, а с учетом нефинансовых мер помощь получили порядка 70 компаний, работающих на внешних рынках.

Содействие развитию экспорта в регионе обеспечивают Минэкономики Татарстана, подведомственные организации и Российский экспортный центр в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Эффективная и конкурентная экономика». По итогам прошлого года экспортной деятельностью в республике занимались более двух тысяч предприятий, из которых 94% относятся к малому и среднему бизнесу. В 2025 году в Татарстане открылось представительство РЭЦ, что усилило сопровождение внешнеэкономических проектов.

news_right_column_240_400
Новости
