В РТ разработали правила работы предприятий в военное время

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Республика
16 июня 2026  08:26

МЧС Татарстана подготовило проект постановления Кабмина РТ о планировании мер по поддержанию устойчивой работы организаций в условиях военного времени. Документ проходит антикоррупционную проверку.

Положение обязывает предприятия разрабатывать защиту объектов от современных средств поражения — включая высокоточное оружие, ударные БПЛА и дроны-камикадзе. Организациям предстоит определить перечень объектов, нуждающихся в защите, выбрать способы и средства защиты, рассчитать затраты и разработать планы наращивания мероприятий.

Требования коснутся организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, предприятий с мобилизационными заданиями и объектов, продолжающих работу в военное время. Для координации предлагается создать комиссии на региональном, муниципальном уровнях и внутри организаций.

Финансирование мероприятий будет идти за счет самих предприятий. Расходы организации определяют самостоятельно, исходя из необходимости сохранять финансовую устойчивость. Действующее положение 2017 года с изменениями 2025-го предложено признать утратившим силу.

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