В РТ с начала учебного года зафиксировано 8 тысяч случаев ОРВИ

С начала учебного года в Республике Татарстан зарегистрировано 8 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что существенно ниже установленного эпидемиологического порога. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Мария Патяшина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Главный санитарный врач республики отметила, что текущие показатели заболеваемости остаются на низком уровне, несмотря на ожидаемый сезонный рост в начале осени. В рамках подготовки к эпидсезону в регионе развернута масштабная прививочная кампания, целью которой является вакцинация 2,4 миллиона человек (60% населения).

На данный момент в медучреждения республики уже поставлено более 1 миллиона доз обновленной вакцины, состав которой актуализирован в соответствии с прогнозами циркулирующих штаммов вируса. Приоритет в вакцинации отдан группам риска: медицинским работникам, педагогам, беременным женщинам и детям.

Для обеспечения доступности иммунизации организованы мобильные пункты у станций метро, прививочные бригады в образовательных учреждениях и поликлиниках.