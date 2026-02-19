В РТ создают единую сеть камер с распознаванием лиц для раскрытия преступлений

В республике прорабатывается вопрос внедрения Единой интеграционной платформы видеонаблюдения с функцией идентификации лиц. Об этом на заседании Госсовета РТ сообщил министр внутренних дел по региону Дамир Сатретдинов.

Планируется поэтапно объединить камеры, установленные в общественных местах, что, по словам главы МВД, позволит усилить правопорядок даже при нехватке личного состава.

Сейчас ключевую роль в системе безопасности играет аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В него уже интегрировано более 45 тысяч видеокамер, размещённых в публичных пространствах и многоквартирных домах. Только за прошлый год с их помощью было раскрыто свыше 300 преступлений.