Казань вошла в топ-10 городов России для майских путешествий с питомцами

19 мая 2026  09:04

 

Столица Татарстана оказалась в пятерке самых востребованных направлений для отдыха с домашними животными в мае 2026 года. По данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Казань заняла пятую строчку рейтинга, уступив лишь Санкт-Петербургу, Сочи, Москве и Краснодару.

Средняя стоимость трех ночей в казанских отелях и гостевых домах, где разрешено проживание с питомцами, составила 6 856 рублей. Спрос на такие объекты в республиканской столице стабильно растет — все больше владельцев предпочитают путешествовать вместе с четвероногими друзьями, не оставляя их в зоогостиницах.

Замыкают десятку лидеров Ялта, Анапа, Геленджик, Алушта и Калининград. Отметим, что многие отели взимают дополнительную плату и залог за проживание с животными.

