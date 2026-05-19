Умер выдающийся казанский хирург-онколог Евгений Сигал

19 мая 2026  11:24

На 75-м году жизни скончался Евгений Иосифович Сигал — выдающийся хирург, ученый и педагог, один из основоположников российской эндохирургии. Об этом сообщил Минздрав Татарстана.

С 1976 года его профессиональная деятельность была связана с Республиканским клиническим онкологическим диспансером (РКОД). До 1988 года он работал врачом-онкологом торакального отделения, затем до 2018 года заведовал онкологическим отделением №2 РКОД, а позже занимал должность директора хирургических клиник ЛДК №1.

Евгений Сигал первым в России выполнил ряд сложнейших торакоскопических операций, внедрял малоинвазивные технологии в клиническую практику и развивал современную торакальную онкохирургию. Созданная им хирургическая школа известна далеко за пределами Татарстана.

Прощание состоится 20 мая в сервисном центре РКОД по адресу: Казань, Сибирский тракт, 29.

