В РТ выполнено 60% работ по строительству сетей водоснабжения

Министр строительства, архитекции и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин сообщил о ходе реализации программ по развитию инфраструктуры в регионе. На совещании в Доме правительства республики было отмечено, что работы по строительству сетей водоснабжения выполнены на 60%.

В сфере дорожного строительства завершены запланированные мероприятия - сданы последние три объекта в Тукаевском, Зеленодольском и Нижнекамском районах.

В образовательной сфере продолжаются работы по возведению трех новых школ в Агрызе, Буинске и Мензелинске из восьми запланированных учреждений. Общий процент готовности этих объектов составляет 83%. Строительство пяти детских садов выполнено на 63%.

В системе здравоохранения из 53 объектов, строящихся в рамках национального и республиканских проектов, завершены работы по поликлинике в Казани. В активной стадии строительства остаются два медицинских учреждения в Казани и поселке Богатые Сабы с готовностью 87% и 94% соответственно.