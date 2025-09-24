В РТ выявили 105 автомобилей с превышением норм выхлопов

За три с половиной месяца проведения экологической операции «Чистый воздух» в Татарстане проверили более 5,8 тысяч транспортных средств. Как сообщил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Ильдар Шакрамов, 90% от общего количества проверенных автомобилей составили легковые, остальные 10% — грузовой транспорт и автобусы.

Совместная операция Минэкологии РТ, ГИБДД и Ространснадзора проходит с 1 июня по 30 сентября 2024 года в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В ходе проверок превышение норм содержания загрязняющих веществ выявлено у 105 автомобилей, что составляет 2% от общего числа проверенных транспортных средств. По фактам нарушений составлено 83 административных протокола.

Специалисты отмечают положительную динамику: за последние пять лет доля автомобилей с повышенным уровнем вредных выбросов снизилась с 3,3% в 2020 году до 2,7% в текущем году. Это связано с улучшением качества топлива и постепенным обновлением автопарка в республике. Для объективной оценки состояния автомобилей используются современные газоанализаторы.