В РТ за год на 22% сократилось число IT-преступлений, но ущерб приблизился к 6 миллиардам

Республика
12 февраля 2026  12:00

По итогам 2025 года в республике зарегистрировано около 25 тысяч противоправных деяний с использованием цифровых технологий. Это на 22% меньше, чем годом ранее. Однако финансовые потери остаются колоссальными: общая сумма ущерба достигла почти 6 миллиардов рублей, сообщил начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Руслан Гумеров.

Основная масса преступлений — 61% — приходится на кражи с банковских счетов и дистанционное мошенничество. Ежедневно в регионе фиксируется до 30 подобных инцидентов.

Правоохранители также обрисовали типичный портрет жертвы. Наиболее уязвимы — пенсионеры (23% потерпевших), работающие граждане (около 30%) и безработные (15%). При этом доля госслужащих среди обманутых минимальна и составляет всего 1%, студентов и учащихся — порядка 4%.

