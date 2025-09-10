В РТ за ненадлежащую проверку вентканалов была оштрафована альметьевская УК

Госжилинспекция РТ завершила проверку ЧП, случившегося в доме №165 по улице Марджани в Альметьевске. Там вечером 8 июня с подозрением на отравление угарным газом были госпитализированы юноша 2005 г. р. и девушка 2006 г. р. Как сообщает пресс-служба ведомства, техобслуживание проводилось недавно, только в феврале этого года. При этом уже после отравления в ходе проверки данной квартиры было обнаружено, что тяги в дымоходе нет.

Жилищные инспекторы изучили все документы УК «Алсу», связанные с проверкой вентканалов и дымоходов.

Согласно данным жилищников, от 23 июня, в квартире пострадавших дымовая и вентиляционные шахты чистые, тяга имеется. В 2024 году обследование проводилось трижды: апрель, август и декабрь. На 2025 год такой же график. Но некоторые обходные листы имели только номер, дата проверки в них не указана. И ни в одной нет подписи пострадавших. Кроме того, нет подписей собственников еще почти 60 квартир. И сотрудников УК это не смутило: заключение подрядной организации было. Жилищники должны были предпринять все меры, чтобы получить доступ во все квартиры.

Кроме того, УК не предоставила и другие документы. Например, акты выполненных работ по техническому обслуживанию вентканалов и дымоходов за апрель и август 2024 года, апрель 2025 года. Акт от декабря прошлого года и от июня текущего подписан только представителями ООО «Ильмар». И только через полтора месяца после ЧП подрядчик настоятельно рекомендовал демонтировать из ванной комнаты пострадавших вентилятор.

Вывод инспекторов: ООО «УК Алсу» нарушила требования ряда нормативно-правовых актов, в проверке дымоходов и вентканалов отнеслась формально, совершила административное правонарушение, описанное в части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. В результате УК оштрафовали на 125 тысяч рублей.