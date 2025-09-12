В РТ запущено фармацевтическое производство ингредиентов лекарств от онкозаболеваний

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в торжественном запуске производства активных фармацевтических ингредиентов на заводе «Север Фармасьютикалз». Предприятие, входящее в группу «Изварино Фарма», специализируется на создании субстанций для лекарственных препаратов онкологического профиля и иммунодепрессантов.

Производственный комплекс, созданный в партнерстве с Казанским федеральным университетом, получил в июле 2025 года лицензию Минпромторга России на изготовление высокоактивных фармацевтических субстанций методом химического синтеза. В начале 2026 года планируется расширение лицензии на биотехнологическое направление.

Особенностью предприятия является реализация полного цикла производства — от синтеза активных фармацевтических субстанций до упаковки готовой продукции. На производстве внедрена уникальная технология бесконтактного взаимодействия операторов с продуктом на всех технологических этапах.

Ключевыми направлениями завода стали: участок химического синтеза с системой очистки субстанций и биосинтетическое производство, способное полностью обеспечить потребности рынка РФ и ЕАЭС в иммунодепрессанте «Такролимус».

Проект представляет собой не только импортозамещающее производство, но и научно-образовательный центр, аккумулирующий компетенции в области фармацевтической химии для студентов и аспирантов КФУ. Предприятие расположено в санитарно-защитной зоне «Казаньоргсинтеза» с применением экологичных технологических решений.