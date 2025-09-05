В РТ завершен ремонт автодороги в Чистопольском районе в рамках нацпроекта

5 сентября 2025  11:09

В Чистопольском районе Республики Татарстан завершены капитальные ремонтные работы на автомобильной дороге «Чистополь – Аксубаево – Нурлат». Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» силами подрядной организации ООО «Чистопольский Автодор».

Были капитально обновлены два участка общей протяженностью 3,2 км (км 14,2-15,8 и км 31,5-33,1). Ширина проезжей части составила 7 метров. Технологический процесс включал комплекс работ: фрезерование старого покрытия, укладку выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А16НН и устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-11 на площади более 23 тыс. м².

Особое внимание уделено безопасности дорожного движения: выполнено укрепление обочин щебнем М-400 на площади 9 тыс. м², нанесена современная дорожная разметка, обустроены пешеходные переходы и установлены новые дорожные знаки.

