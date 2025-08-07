В РТ завершили ремонт участка трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск

В Заинском районе республики завершена реконструкция участка трассы Набережные Челны – Заинск – Альметьевск в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Обновленный отрезок протяженностью 1,4 км теперь соответствует современным стандартам дорожного строительства.

На объекте выполнен комплекс работ: уложено более 11 тысяч квадратных метров высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона марки ЩМА-16, нанесена новая дорожная разметка. Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин, качественное состояние таких стратегических трасс напрямую влияет на экономическую активность региона и комфорт жителей.

Проект реализован подрядчиком ООО «Волга-Автодор» по заказу ГКУ «Главтатдортранс». В текущем году в Татарстане планируется отремонтировать 131 дорожный объект общей протяженностью свыше 200 км, включая 13,5 км путей регионального значения.