В Казани к системе АСУДД подключат ещё 12 «умных» светофоров

В столице Татарстана продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы. До конца года к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) подключат 12 новых светофорных объектов. После этого общее число «умных» светофоров в городе достигнет 269.

Новые устройства появятся на улицах Кул Гали, Магистральной, Тэцевской, а также на перекрёстке Айдарова и Лукина. Специалисты уже ведут монтажные работы.

Всего в Казани работает около 500 светофорных объектов, каждый из которых включает до 20 светофоров. Их бесперебойную работу круглосуточно контролируют сотрудники АСУДД. С начала года они обработали более тысячи заявок, сообщили в комитете по транспорту.