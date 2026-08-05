В Казани к системе АСУДД подключат ещё 12 «умных» светофоров

news_top_970_100
Город
5 августа 2026  12:53

В столице Татарстана продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы. До конца года к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) подключат 12 новых светофорных объектов. После этого общее число «умных» светофоров в городе достигнет 269.

Новые устройства появятся на улицах Кул Гали, Магистральной, Тэцевской, а также на перекрёстке Айдарова и Лукина. Специалисты уже ведут монтажные работы.

Всего в Казани работает около 500 светофорных объектов, каждый из которых включает до 20 светофоров. Их бесперебойную работу круглосуточно контролируют сотрудники АСУДД. С начала года они обработали более тысячи заявок, сообщили в комитете по транспорту.

news_right_column_240_400
Новости
На электронную Доску почета РТ попали сотрудники 4,8 тыс. предприятий
Как философ Вольтер «обманул» государство: история одной математической лазейки
В Казани к системе АСУДД подключат ещё 12 «умных» светофоров
Названы пляжи Татарстана с безопасной водой и места, где купаться не рекомендуется
Названы пляжи Татарстана с безопасной водой и места, где купаться не рекомендуется
В РТ осенью 2027 года начнут строить бумажную фабрику мощностью 70 тыс. тонн
В Татарстане составили рейтинг молочных продуктов
В Татарстане составили рейтинг молочных продуктов
Расширение ОЭЗ «Зеленая долина» принесет РТ 300 млрд рублей инвестиций
Татарстанцам рассказали о вступающих в силу законах