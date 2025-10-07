В Спасском районе Татарстана в результате ДТП погиб водитель

Республика
7 октября 2025  12:47

В Спасском районе Республики Татарстан произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 59-летний водитель автомобиля УАЗ при выезде с автозаправочной станции нарушил правила дорожного движения, совершая поворот налево, что привело к столкновению с автомобилем Hyundai.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции

В результате аварии 61-летний водитель Hyundai скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция Татарстана обращается к водителям с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть особенно внимательными при совершении маневров и выбирать безопасную скорость движения.

