В столице Татарстана стартовал глобальный форум «ТЕМП»

Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, форум будет узконаправленным - он посвящен металлообработке и станкостроению. Цель мероприятия - продвинуться в деле импортозамещения в столь критически важных для производства областях.

Все 16 сессий будут так или иначе связаны с аддитивными технологиями. Они позволяют создавать сложные геометрические формы внутренних структур, снижать вес конструкций при сохранении прочности, объединять несколько деталей в одну и минимизировать отходы.

Участие в форуме принимают представители китайских, турецких и иранских компаний. Однако упор будет сделан на отечественного производителя. В Казань съехались эксперты в этой сфере из 19 регионов страны.

Прежде всего форум интересен тем, кто в своем производстве использует средства автоматизации, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов. На мероприятие собрались практически все крупные производители в данной сфере - это 83 российские компании.

Форум сопровождает большая выставка. Также в его рамках будет проходить День поставщика. Среди участников - крупные промышленные предприятия. «Найти такое место, где собрано такое количество потенциальных поставщиков, довольно сложно», - прокомментировала событие Талия Минуллина.