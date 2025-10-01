В столице Татарстана стартовал глобальный форум «ТЕМП»

1 октября 2025  10:42
Автор:
Дмитрий Смирнов

Как сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, форум будет узконаправленным - он посвящен металлообработке и станкостроению. Цель мероприятия - продвинуться в деле импортозамещения в столь критически важных для производства областях. 

Все 16 сессий будут так или иначе связаны с аддитивными технологиями. Они позволяют создавать сложные геометрические формы внутренних структур, снижать вес конструкций при сохранении прочности, объединять несколько деталей в одну и минимизировать отходы.

Участие в форуме принимают представители китайских, турецких и иранских компаний. Однако упор будет сделан на отечественного производителя. В Казань съехались эксперты в этой сфере из 19 регионов страны. 
Прежде всего форум интересен тем, кто в своем производстве использует средства автоматизации, сообщил первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов. На мероприятие собрались практически все крупные производители в данной сфере - это 83 российские компании. 

Форум сопровождает большая выставка. Также в его рамках будет проходить День поставщика. Среди участников - крупные промышленные предприятия. «Найти такое место, где собрано такое количество потенциальных поставщиков, довольно сложно», - прокомментировала событие Талия Минуллина. 

