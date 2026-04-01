В Суздале с 10 по 19 июля пройдет фестиваль Дениса Мацуева

В Суздале с 10 по 19 июля 2026 года во второй раз пройдет Летний фестиваль Дениса Мацуева. Концерты будут проходить на территории Суздальского Кремля, в «Зарядье» и других исторических местах этого города-музея. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Фестиваль проходит под патронатом полпреда Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Поддержку оказывают Министерство культуры РФ и губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В концертах выступят звезды классической и джазовой музыки: Хибла Герзмава (сопрано), Ильдар Абдразаков (бас), Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Ивана Никифорчина и Алексея Рубина, а также Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Также на сцену выйдут Страдивари-ансамбль Мариинского театра под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи, скрипач Кристоф Барати и другие известные музыканты, а также молодые солисты — лауреаты международных конкурсов.

Организаторы рассказали, что в рамках фестиваля покажут оперу Сергея Прокофьева «Война и мир». Главные партии исполнят солисты Большого и Мариинского театров.

Художественный руководитель фестиваля — народный артист России, президент фонда «Новые имена» Денис Мацуев.

В 2025 году фестиваль собрал больше 40 тысяч зрителей. На трех площадках — в Суздальском Кремле, Спасо-Евфимиевом монастыре и «Зарядье» — прошло 11 концертов классической и джазовой музыки. Прямые трансляции посмотрели более 1,5 миллиона человек.

Организаторы отметили, что Летний фестиваль Дениса Мацуева стал одним из самых ярких и масштабных культурных событий в Центральной России.