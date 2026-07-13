В Татарстане 13 июля ожидаются дожди и до 27 градусов тепла

В понедельник, 13 июля, в республике прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут сильные ливни, возможны грозы и град, сообщили в Гидрометцентре РТ.



Ветер юго-западный и южный, 7–12 метров в секунду, с порывами до 17–22 м/с. Воздух прогреется до 22–27 градусов выше нуля. Жителям и гостям региона рекомендуют быть осторожными при непогоде и не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.