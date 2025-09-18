В Татарстане бизнесмена заподозрили в уклонении от налогов на 30 миллионов рублей

18 сентября 2025  16:27
Владислав Косолапкин

В Татарстане возбудили уголовное дело против руководителя коммерческой фирмы. Его подозревают в том, что он более двух лет уклонялся от уплаты налогов в крупном размере.
По информации МВД по республике, в 2021-2023 годах бизнесмен намеренно вносил в официальные документы искаженные данные о финансовых операциях своей компании. За счет этих махинаций он, по версии следствия, не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на прибыль.
Общая сумма неуплаченных налогов предположительно превысила 30 миллионов рублей.
В настоящее время по данному факту ведется расследование. Если вина бизнесмена будет доказана в суде, ему может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

