В Татарстане более 600 человек с инвалидностью нашли работу за 7 месяцев

news_top_970_100
Республика
7 августа 2025  15:09

Центры занятости населения Татарстана помогли трудоустроиться 628 гражданам с инвалидностью с начала года. По данным Минтруда республики, 62% из них получили работу или открыли собственное дело благодаря государственным программам поддержки.

В ведомстве отметили, что во всех ЦЗН ведется персонифицированный учет соискателей с особенностями здоровья. Специалисты оказывают комплексную помощь: от профессиональной ориентации и психологической поддержки до организации обучения и адаптации на рабочем месте.

Дополнительным стимулом для работодателей стали субсидии в рамках нацпроекта «Кадры» — ежегодно на сохранение рабочих мест для людей с инвалидностью направляется около 29 млн рублей. Эти меры повышают конкурентоспособность соискателей с особыми потребностями на рынке труда.

news_right_column_240_400
Новости
В Бульваре на улице Серова завершается вторая очередь благоустройства
Росреестр борется с мошенниками: заблокировано 130 сайтов-двойников
Когда торты пекли дома, а счастье прятали в пельмени
В храме павшим при взятии Казани воинам начались первые службы после реставрации
В храме павшим при взятии Казани воинам начались первые службы после реставрации
В Татарстане изъяли партию нелегальных иномарок из Абхазии
Авокадо: калорийнее мяса, полезнее овощей
Авокадо: калорийнее мяса, полезнее овощей
Фрукты, овощи и солнцезащитные очки: что еще поможет поддержать зрение?
Фрукты, овощи и солнцезащитные очки: что еще поможет поддержать зрение?
Главное - не пропустить первые «звоночки» ишемии