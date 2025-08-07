В Татарстане более 600 человек с инвалидностью нашли работу за 7 месяцев

Центры занятости населения Татарстана помогли трудоустроиться 628 гражданам с инвалидностью с начала года. По данным Минтруда республики, 62% из них получили работу или открыли собственное дело благодаря государственным программам поддержки.

В ведомстве отметили, что во всех ЦЗН ведется персонифицированный учет соискателей с особенностями здоровья. Специалисты оказывают комплексную помощь: от профессиональной ориентации и психологической поддержки до организации обучения и адаптации на рабочем месте.

Дополнительным стимулом для работодателей стали субсидии в рамках нацпроекта «Кадры» — ежегодно на сохранение рабочих мест для людей с инвалидностью направляется около 29 млн рублей. Эти меры повышают конкурентоспособность соискателей с особыми потребностями на рынке труда.