В Татарстане БПЛА попал в многоквартирный дом, пострадавших эвакуировали

Сегодня ночью Закамский регион Татарстана подвергся массированной атаке беспилотников противника. Об этом в своих соцсетях сообщил Раис республики Рустам Минниханов. По его указанию на место происшествия выехал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Один из дронов врезался в жилое здание, всех обитателей дома пришлось эвакуировать. На базе ближайшего лагеря готовят пункт временного размещения. Троим пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, добавил глава региона.

Руководство района по поручению Раиса занимается ликвидацией последствий и созданием условий для вывезенных жителей — организовано горячее питание, вода и медпомощь. Предприятия, попавшие под удар, оперативно устраняют повреждения, производственные цепочки не прерваны.

По данным приложения МЧС, в 3:11 в Татарстане объявили беспилотную опасность. В 5:21 угрозу атаки БПЛА ввели в Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске и Бугульме, а в 6:25 — также в Заинске и Набережных Челнах. Позже Минобороны РФ отчиталось об уничтожении вражеского дрона над территорией республики. К настоящему моменту угроза снята во всех шести городах.

Утром аэропорты Татарстана временно не принимали и не выпускали самолеты, а власти Нижнекамска отменили все массовые мероприятия.