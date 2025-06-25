В Татарстане фиксируют снижение жалоб на качество капремонта

Госжилинспекция республики зафиксировала устойчивую тенденцию к сокращению количества жалоб на капитальный ремонт многоквартирных домов. По данным главного государственного жилищного инспектора Александра Тыгина, за первые пять месяцев 2025 года количество обращений граждан уменьшилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет.

Как отметил руководитель ведомства, претензии по качеству выполненных ремонтных работ составили лишь 43 случая из общего числа поступивших 9,5 тысяч обращений. Основная часть вопросов (271 обращение) касалась включения домов в программу капремонта и порядка начислений платежей.

Статистика свидетельствует о стабильной ситуации в сфере обновления жилого фонда - ежегодно количество жалоб не превышает 2-3%. При этом 94 жителя республики обратились с заявлениями о необходимости включения их домов в программу капитального ремонта.

Ранее мы писали, что за 17 лет реализации региональной программы в Татарстане удалось привести в порядок 12 024 многоквартирных дома, что составляет 53,5 млн квадратных метров жилья. Кроме того, до 2030 года в республике намеряны заменить почти 2 тысячи лифтов.