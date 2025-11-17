В Татарстане и Казани объявили предупреждение из-за гололеда и сильного ветра

news_top_970_100
Республика
17 ноября 2025  13:37
Автор:
Владислав Косолапкин

В ночь на вторник, 18 ноября, и утром в Татарстане ожидается гололедица. Днем к ней добавится сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

МЧС по республике призывает жителей быть осторожнее. Пешеходам рекомендуется передвигаться не торопясь, в удобной обуви на нескользящей подошве, а для перехода дороги использовать надземные и подземные переходы.

Водителям советуют соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Также спасатели проят убрать с балконов незакрепленные предметы и держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы.

news_right_column_240_400
Новости
Между Казанью и аэропортом запустят дополнительные электрички
В Татарстане и Казани объявили предупреждение из-за гололеда и сильного ветра
Татарстан вошел в пятерку регионов, чьи жители чаще всего покупают недвижимость в Москве
Казанские школьники стали финалистами всероссийского «БиблиоОлимпа»
Большинство домовых чатов Татарстана переехало в MAX
В Казани предлагают резко увеличить штрафы за незаконные объявления
В Татарстане отремонтировали 200 километров дорог в памках нацпроекта
Жительница Бугульмы потеряла 1,4 миллиона рублей из-за мошенников