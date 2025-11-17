В Татарстане и Казани объявили предупреждение из-за гололеда и сильного ветра

В ночь на вторник, 18 ноября, и утром в Татарстане ожидается гололедица. Днем к ней добавится сильный ветер с порывами до 15-20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

МЧС по республике призывает жителей быть осторожнее. Пешеходам рекомендуется передвигаться не торопясь, в удобной обуви на нескользящей подошве, а для перехода дороги использовать надземные и подземные переходы.

Водителям советуют соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Также спасатели проят убрать с балконов незакрепленные предметы и держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы.